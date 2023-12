Preghiera della sera 27 Dicembre 2023 | “Liberami dalla mia schiavitù”

Dopo i saluti del Prefetto, l'avvocato Carlo Nardacci, che ha ricordato che il prossimo anno si celebreranno i quarant'anni di fondazione del Club, e la letturadel Rotariano", ..."La nostradavanti al Salvatore Bambino non è un esercizio di sentimentalismo, ma una fonte di grazia ... in attesasua compagnia eterna nel Regno dei Cieli". L'omelia del giorno di ...SI è giusto vietare i social ai minori di 13 anni NO non è giusto vietare i social ai minori di 13 anni NON SO ...Vescovo ha deciso di compere un qualcosa di molto speciale per domandare il dono della pace. Vediamo di cosa si tratta.