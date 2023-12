Pozzuoli | anziana precipita dal quarto piano e si salva È grave | ma già si parla di “miracolo di Natale”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Lo hanno chiamato il “di”: è quello che si è verificato stamattina a, in provincia di Napoli, dove un’di circa 70 anni èta daled è statata dai sanitari accorsi sul posto. A dare notizia della vicenda è stata l’associazione che si occupa della difesa dei professionisti sanitari “Nessuno Tocchi Ippocrate”. L’ta dal, ma viva Sulla propria pagina Facebook l’organizzazione ha raccontato che “stamattina alle 7:15 il 118 diviene allertato per ‘paziente defenestrato”. “In pochissimi minuti – prosegue il post – automedica ...

In attesa degli accertamenti sulle cause della morte dell'da parte del medico legale, la ... Uno degli ultimi casi di omicidio - suicidio è stato registrato a fine luglio, nell'...Tra questi, infatti, ci sarebbe anche un'centenaria che ogni giorno, come gli altri ... Due indagati sono stati portati nel carcere di Poggioreale, una donna nel carcere di, mentre ai ...L’attore sudcoreano Lee Sun-kyun è stato trovato morto, riferisce l’agenzia di stampa Yonhap. Lee era stato recentemente protagonista di un’indagine della polizia per sospetto uso di droga. La moglie ...Il ‘miracolo di Natale’. Lo definisce così l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che racconta su Facebook l’incredibile storia accaduta questa mattina. “Alle 7.15 il 118 di Pozzuoli viene allertato ...