Porto sicuro alla Ong? Ruotolo frigna ma viene asfaltato | cola a picco il Pd

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Rieccolo il baffone di Sandro, membro della direzione del Partito democratico, responsabile dell'informazione. È appena finito il pranzo di Santo Stefano, il capitone è ancora lì che si fa sentire dOng> vigilia, e l'ex giornalista partenopeo della Rai fulminato sulla via di Elly entra su Twitter che ora si chiama “X” e picchietta sullo smartphone: «Cara Sea Watch, fai bene a polemizzare con il governo del mio Paese che fa di tutto per mettersi di traverso contro leche salvano vite umane in mare. Mandarvi alOng> di Marina di Carrara», prosegue, «a 1.150 chilometri dal luogo dove avete salvato 119 immigrati è disumano». Il primo commento, di un utente che si chiama Riccardo, è piuttosto severo: «Caro signor ...

Coalizione sbilanciata Se Schlein dovesse oggi ritentare l'avventura dovrebbe mettere insieme al Pd una mini galassia in cui entrerebbero diFratoianni e Bonelli, ma nessuna formazione di area ...... circa alle 12:25 Utc, mentre la nave Msc era in viaggio dalKing Abdullah, in Arabia Saudita, a Karachi, in Pakistan. Attualmente, tutto l'equipaggio è al, nessuno risulta ferito , e si ...Il delirio di onnipotenza di chi è convinto di potersi assumere decisioni che spettano, in realtà, solo al governo. La convinzione di ...Conclusa una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in via Mazzalaio e su altre arterie di competenza comunale ...