Polonia riconosce sconfitta Ucraina | e teme di fare stessa fine

...libera informazione pubblica Una nuova pagina nella storia dell'informazione pubblica in, ... La Corte di giustizia dell'Ue ha deliberato che nonla sezione controllo della Corte ...Oggi, al contrario, in diversi Paesi, tra cui Italia, Gran Bretagna,, Ungheria, per ... Da un lato Aminche la restrizione e la diseguale distribuzione delle opportunità di benessere ...Si apre così una nuova pagina nella storia dell’informazione pubblica in Polonia. «Invece della zuppa propagandistica ... La Corte di giustizia dell’Ue ha deliberato che non riconosce la sezione ...Come si legge in un comunicato della Cedu, dal momento che il matrimonio è l'unico modo per formalizzare una relazione in Polonia, le coppie hanno deciso autonomamente di sposarsi qualche anno fa e si ...