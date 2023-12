Politica | Conte stabilisce record ‘negativo’ | “Il più povero”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, ha stabilito un: “Il più” Un 2023 che sta per andare a concludersi. Ed è, appunto, tempo di fare bilanci. Non solo dal punto di vista politico, ma anche quello redditizio. Soprattutto scoprire (per pura curiosità) chi è il politico che guadagna meno rispetto gli altri colleghi. Ed il nome (per molti addirittura a sorpresa) è quello di Giuseppe, numero uno del Movimento 5 Stelle. L’ex presidente del Consiglio, infatti, è considerato il politico che ha il reddito più basso. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe(Ansa Foto) Notizie.comNel giorno della Vigilia di Natale il nativo di Volturara Appula aveva depositato alla Camera la sua dichiarazione dei redditi di quest’anno. Il totale? Un reddito ...

Una critica puntuta, ma. A cui l'avvocato di Volturara Appula risponde con una lettera a base di fiele.decide di alzare il polverone e contro il giornalista si scatenano anche gli ..."Onestamente non mi risulta nessuna telefonata" dice Giuseppe. Ma Di Maio, oggi inviato dell'Ue nel Golfo Persico, parlando con l'Ansa fa capire di essere stato contattato. "Non è una polemica ...Data l’elezione ufficiale in Parlamento il 13 ottobre 2022, la somma che emerge dalla dichiarazione è pari ai due mesi e mezzo di stipendio. Nei mesi precedenti l’ex premier non ha percepito un euro, ...Il Qatargate a Bruxelles, gli scandali Soumahoro e Casarini sui migranti, fino al contrappasso sul patriarcato di Bonelli & C. Mentre i leader si fanno la guerra ...