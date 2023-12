Politano | arriva un' offerta araba Mentre il rinnovo col Napoli è lontano Corsport

(Photo by Marco BERTORELLO / AFP)un'offerta araba. Mentre il rinnovo col Napoli è lontano. È quel che scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano e Fabio Mandarini....Il docufilm 'Il mar dell'avvenir. C'era una volta Berlinguer' di Luigi, con la regia di Vito Foderà ,anche a Reggio Calabria. Mercoledì 27 dicembre appuntamento alle 17.30 presso la sede del 'Circolo ReggioSud' di via sbarre inferiori 84, per la ...La trattativa col Napoli non decolla e i sauditi bussano a Politano: l'esterno ci sta pensando anche se vorrebbe restare ...Il giudice sportivo gli ha inflitto due giornate di squalifica, e una a due top player della Serie A. Ecco cosa sta succedendo. Non è un momento semplice per il Napoli. Le ultime due sconfitte rimedia ...