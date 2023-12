Politano | arriva l’offerta dall’Arabia | lui ha un solo desiderio

(Photo by Marco BERTORELLO / AFP)un'offerta araba. Mentre il rinnovo col Napoli è lontano. È quel che scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano e Fabio Mandarini....Il docufilm 'Il mar dell'avvenir. C'era una volta Berlinguer' di Luigi, con la regia di Vito Foderà ,anche a Reggio Calabria. Mercoledì 27 dicembre appuntamento alle 17.30 presso la sede del 'Circolo ReggioSud' di via sbarre inferiori 84, per la ...Tra le domande rivolte a Roberto Calenda, agente di Osimhen, dal Corriere dello Sport, c'è anche quella su paragone Cavani-Osimhen ...Lo scenario sembra delineato: se nelle prossime settimane non arriverà una svolta, l’attaccante potrebbe seriamente riflettere sull’offerta dell’Al-Shabab.