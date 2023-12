Poche ferie e molti giorni di vacanza | tutti i ponti del 2024

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Come per il 2023 che sta per finire, ottime notizie sul fronte deianche per il: ecco cosa prospetta il calendario da gennaio a dicembre

Sul lavoro sentite una certa stanchezza ma godetevi ancora questi giorni di. Sagittario - ... benché non manchi in loro una sorta di lato oscuro, del quale benpersone, a parte i loro cari, ...... alcune scuole hanno richiamato i docenti - che non sono in- per una seduta straordinaria il ... Si tratta sicuramente discuole, poiché in tanti casi si è riusciti a chiudere in tempo le ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...Festa della Liberazione e Festa dei Lavoratori. Il 25 aprile 2024 è un giovedì e il 1° maggio 2024 è un mercoledì: in teoria, quindi con 3 giorni di ferie potremmo usufruire di 9 giorni di vacanze.