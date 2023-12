Pisa | aggredisce la moglie durante una lite Denunciato e allontanato

...- sono le sue parole - è un crimine contro l'umanità perché le vittime sono tra chie ... Ma il nuovo vescovo è anche laureato in ingegneria civile all'Università die vanta un titolo di ...È successo in via Roma a, nella notte tra domenica e lunedì 27 novembre, due giorni dopo che le piazze di tutta Italia si sono riempite per la Giornata internazionale per l'eliminazione della ...La Polizia è intervenuta nella tarda serata di ieri, 26 dicembre 2023, a Pisa in zona Porta a Mare per la segnalazione di una lite in famiglia ...Due donne, zia e nipote, sono morte in un incidente stradale avvenuto oggi 26 dicembre 2023 a Bientina, lungo la Sp3 ...