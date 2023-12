Piometra | una patologia pericolosa per le cagnoline non sterilizzate

Leggi su dilei

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Lenonsono esposte, purtroppo, a diversi inconvenienti e patologie. Tra queste, una delle più gravi è senza dubbio la, una degenerazione del tessuto che provoca un accumulo di pus infetto nella cavità uterina. Si tratta di un problema potenzialmente molto pericoloso che compare nel periodo che va dalle tre alle sei settimane dopo la fine del calore e ha un’incidenza maggiore nei soggetti tra i 6 e gli 8 anni. In questo articolo, scoprirai con noi tutti i rischi legati allae le modalità più efficaci di trattamento e prevenzione. Fattori scatenanti e cause Leattraversano due periodi di calore ogni anno, in cui subiscono fluttuazioni ormonali importanti. Durante l’ovulazione, infatti, il progesterone stimola lo spessore dell’utero in preparazione di ...