Perseguita la ex e aggredisce il nuovo fidanzato | 42enne arrestato a Roma

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Lite con la ex e aggressione al. E’ finito in manette aunitaliano che avrebbeto la ex compagna arrivando anche a condotte violente nei confronti della donna e del suo attuale. L’uomodai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ostia dovrà rispondere dell’accusa di atti persecutori. A far scattare le indagini è stata la richiesta d’aiuto della vittima che ha chiamato il 112 dopo una lite con l’ex. La donna ai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile intervenuti presso la casa da cui era partito l’allarme, nella zona di Acilia quadrante sud della Capitale, ha raccontato di aver avuto una forte lite con il suo ex-compagno che poco prima di litigare con lei, aveva aggredito e percosso anche il suo ...

