Perché Otto e mezzo non va in onda | il motivo | quando torna

Leggi su tpi

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)oggi non va in? La storica trasmissione di La7 condotta da Lilli Gruber in questi giorni non va in, immaginiamo per la pausa natalizia. Al suo posto, dopo il telegiornale, spazio a Incon Marianna Aprile e Luca Telese. L’informazione di La7 dunque non va in vacanza, ma cambia il programma inin access prime time, con Inche prende il posto diIl programma di Lilli Gruber tornerà incon ogni probabilità con il nuovo anno, dopo le festività natalizie. Ricordiamo che nei giorni scorsiera stato condeccezionalmente da Giovanni ...