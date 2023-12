Perché essere considerata una “cattiva amica” è una delle etichette più dolorose

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) L’amicizia è un elemento cruciale nella vita di ognuno di noi, che ci fa sentire considerati, amati e parte di una comunità. Tuttavia, spesso ci troviamo a confrontarci con aspettative irrealistiche sull’un buon amico, un ideale che può mettere a dura prova le relazioni e generare stress emotivo. Spesso, ci troviamo immersi in idee preconcette sull’amicizia che ci suggeriscono che un buon amico debbasempre disponibile (l’avvento di strumenti tecnologici come Whatsapp ha reso il tutto ancor più problematico), capace di risolvere tutti i nostri problemi e, soprattutto, condividere sempre le nostre stesse opinioni. Per non parlare del fatto che la società ci spinge a considerare chi ha molti amici una persona che ha molto valore. Queste aspettative irrealistiche possono generare stress e insoddisfazione quando ci rendiamo conto che nessuno ...