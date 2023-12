Perché Erdogan è rimasto quasi l’unico leader della regione a difendere così tanto Hamas

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Israele “parla male di Hitler, ma che differenza c’è con Hitler? Finiranno per farcelo rimpiangere, Hitler. Quel che fa Netanyahu è meno grave di quel che ha fatto Hitler? No, non ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti