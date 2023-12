Per i Bookmakers Adam Copeland sarà il nuovo campione AEW

Leggi su aewuniverse

A pochi giorni da AEW Worlds End 2023, l'ultimo evento pay-per-view dell'anno della All Elite Wrestling, le case di scommesse hanno iniziato a indicare i favoriti per i principali match titolati. Il sito BetOnline ha pubblicato le prime quote relative al main event. La previsione più sorprendente riguarda, indicato come favorito nel match contro Christian Cage per il titolo Titolo TNT. Allo stesso modo, vi è un chiaro favoritismo per Hook, Julia Hart e Toni Storm, che si presenteranno all'evento come campioni in carica. Infine, Maxwell Jacob Friedman è il favorito nel match contro Samoa Joe anche se la sua quota è molto vicina a quella del suo avversario. Le altre quote verranno aggiunte molto probabilmente nelle prossime ore.