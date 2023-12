Pensioni aumentate dal 2024 | ma non ugualmente per tutti | il calendario dei pagamenti

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)più alte nel, considerando la rivalutazione al rialzo annunciata da tempo. Ciò non avverrà però in maniera uniforme peri beneficiari. Nei prossimi giorni sarà possibile consultare i propri cedolini di gennaio, così da verificare l’effettivo ammontare sul portale dell’Inps. Una piccola modifica rispetto alla norma, che vuole la chance di effettuare il controllo a partire dal 20 del mese precedente. In questo caso, invece, serviranno alcuni giorni in più, considerando la necessaria rivalutazione. La rivalutazione delleNelsi registrerà un aumento delledel 5,4%. Una rivalutazione applicata in misura piena, però, soltanto agli assegni che non superano i 2.272 euro lordi mensili, stando ai dati di dicembre 2023. Ciò vuol ...