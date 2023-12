Pensioni 2024 | da opzione donna a quota 103 e ape social | cosa sappiamo su tutte le novità

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Le nuove regole decise dall'esecutivo sulleanticipate, ecco i paletti fissati per chi vorrà (e potrà) lasciare il lavoro prima di raggiungere i requisiti per la pensione di vecchiaia Stretta per leanticipate per il. Le nuove regole decise dal governo, infatti, fissano una serie di nuovi paletti per chi vorrà e potrà

Come funziona l'uscita anticipata dal mondo del lavoro, nel dettaglio L'uso della via d'uscita anticipata sarà possibile con 64 anni di età e 20 anni ...I lavoratori che rientrano nel sistema contributivo inoltre avranno la possibilità di utilizzare la "pace contributiva" per riscattare, nel corso del biennio 2024-2025, eventuali buchi previdenziali ...Il cedolino della pensione, accessibile tramite servizio online, è il documento che consente ai pensionati di verificare l'importo erogato ogni mese dall'INPS ...