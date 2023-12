Pensione 2024 | torna la Legge Fornero In quali casi?

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 27 dicembre 2023): per effetto delladi Bilancio, che ha ridotto di molto la platea dei potenziali beneficiari delle misure di flessibilità in uscita, di fatto, laa riaffacciarsi con forza sul nostro sistema previdenziale. Ecco cosa succederà nel dettaglio. Visita fiscale: come cambiano? I nuovi orari per la PA: con la nuovadi Bilancio si abbatte una scure sulle forme di flessibilità in uscita. Per capirsi: con la manovra vengono confermate diverse misure che permettono il pensionamento anticipato (aggirando quindi la), si tratta di Quota 103, Ape Sociale e Opzione donna, tuttavia, per tutte e tre è stata ...