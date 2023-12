Pd | Casellati | ' vicinanza e condoglianze a Luciano Violante'

: prima lettura... La ministra per le Riforme: inutili le polemiche delle opposizioni. c'è ... candidato a Monza per il senato, sembra invincibilee adesione totale al berlusconismo. ...... Beppe Sala , che è anche presidente del Teatro, e che ha voluto esprimere la suaalla ... la ministra per le Riforme Istituzionali Maria Elisabetta Alberti, i Sottosegretari alla ..."Solidarietà e vicinanza al direttore dell'agenzia di stampa LaPresse, Alessia Lautone, che oggi è stata aggredita nella zona della ..."Esprimo la mia vicinanza e solidarietà ad Alessia Lautone, direttrice dell'agenzia di stampa LaPresse, per la vile aggressione di ...