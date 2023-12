Patto Pd-M5s | Urciuoli | nessuna concertazione

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“In una intervista rilasciata al Mattino, sabato 23 dicembre, l’onorevole Michele Gubitosa plaude all’adesione del M5s all’alleanza di centrosinistra per le amministrative cittadine di Avellino”. Così in una nota il consigliere comunale di Avellino, esponente del 5s, Luigi. “Non mi risulta però che questa prospettiva politica sia mai stata condivisa con la base del Movimento e con gli organi di partito che la rappresentano. Da consigliere comunale, primo eletto nella lista del M5s, non sono mai stato coinvolto in alcun tipo di confronto, tantomeno mi risulta che i militanti siano stati interpellati. Ritengo che queste decisioni, nell’interesse del M5s e del territorio, dovrebbero avere come protagonisti i cittadini, che vanno interpellati e ascoltati per comprendere quali siano le loro reali istanze e le loro proposte. Dare voce ...

Poi un accenno agli avversari con riferimento alPd -e alla Coalizione sarda di Renato Soru. "Soru e Todde Se ci sono progetti diversi giusto che ognuno li porti avanti, ma vedo che il ...... che divide le forze politiche e scatena le polemiche tra ile Giorgia Meloni . La manovra in ... richiesta con insistenza dalle opposizioni per fare chiarezza sulle implicazioni che ildi ...Stefano Patuanelli, ex ministro e capogruppo M5s al Senato, in una intervista a La Stampa boccia la legge di bilancio e sottolinea: “Bisogna avere capacità di incidere ai tavoli europei. La Meloni inv ...Il ministro oggi in Aula, ma non parlerà di Patto e non ratifica del Mes. Intanto, il M5S nega i contatti con l’ex leader Di Maio e accusa Meloni di mentire ...