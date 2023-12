Patto di Stabilità | Silvestri M5s | Il Governo ha dimostrato di non avere peso in Europa

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2023 "Secondo me c'è un discreto per ilitaliano, perché il ministro dell'Economia è andato e purtroppo è stato sconfessato dalla Germania dalla Francia. Ciò significa che il nostronon hain. La traduzione politica di questa sconfitta che costerà agli italiani 12 miliardi di euro di nuovi tagli l'anno è semplicemente che la Meloni non conta nulla in. Di questo bisogna che ne prenda atto sia la Meloni che il ministro dell'Economia" lo ha detto Francesco, capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Non ci sarebbe stata la Federazione nazionale della stampa , ma nemmeno, non ancora, il via libera al decreto che attua la riforma dell’Irpef con la ... (ilfattoquotidiano)

Giancarlo Giorgetti accetta di andare fuori dall'odg, ossia la manovra, e di rispondere in commissione Bilancio alla Camera alle domande delle opposizioni su Mes e nuovodi. Ma la 'versione' del ministro dell'Economia in audizione non convince. Anzi, le sue parole suonano come conferma di critiche avanzate dalla minoranza. Sia sul, sia sul Mes.