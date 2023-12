Patto di stabilità | neanche Giorgetti ne è fiero | ' Non c' è da festeggiare | abbiamo fatto un compromesso'

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il ministro dell'Economia Giancarlo, in commissione Bilancio alla Camera, ha risposto alle domande dell'opposizione suldi. Un accordo, quello subito dal governo Meloni in ...

Dopo l’accordo europeo sulle nuovo Patto di stabilità , in Italia c’è la convinzione diffusa – come in nessun altro paese europeo – che le nuove ... (ilfoglio)

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - “Oggi in audizione il ministro Giorgetti non potrà sottrarsi in audizione alle domande sul Mes e sulla riforma del Patto ... (liberoquotidiano)

“Il nuovo patto di stabilità è un compromesso” chiarisce il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in audizione in Commissione Bilancio della ... (ilfattoquotidiano)

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "La guerra, l'inflazione, le regole, il debito, il superbonus: Giorgetti in commissione Bilancio si attacca a tutto per ... ()

Sul nuovodi: "Il problema non è l'austerità. E' la disciplina per chi fa politica di prendere decisioni e attuarle anche se sono impopolari". Sul Superbonus "è il Parlamento a ......i lavori della commissione Bilancio per parlare della manovra e per rispondere alle domande dell'opposizione sulla mancata ratifica del fondo salva stati e del compromesso per ildi...