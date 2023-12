Patto di stabilità | le nuove regole tra discrezionalità e sostenibilità analizzate da Paganetto

“Tutta la discussione” sul nuovo Patto di stabilità “è viziata dall’allucinazione psichedelica che abbiamo vissuto in questi 4 anni, in cui abbiamo ... (ilfattoquotidiano)

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti , in commissione Bilancio alla Camera, ha risposto alle domande dell'opposizione sul Patto di stabilità . ... (247.libero)

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "La guerra, l'inflazione, le regole, il debito, il superbonus: Giorgetti in commissione Bilancio si attacca a tutto per ... (liberoquotidiano)

“Il nuovo patto di stabilità è un compromesso” chiarisce il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in audizione in Commissione Bilancio della ... (ilfattoquotidiano)

Manovra : Roggiani - 'Giorgetti non può sottrarsi a domande su Mes e Patto stabilità'

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - “Oggi in audizione il ministro Giorgetti non potrà sottrarsi in audizione alle domande sul Mes e sulla riforma del Patto ... (liberoquotidiano)