Pasta biscotto al cioccolato per i tronchetti di Capodanno

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Idialsono una tradizione delle feste e per realizzarli dobbiamo contare su unaelastica e facilmente lavorabile. Non è sempre stato semplice per me ottenere un risultato davvero lusinghiero! Quante volte ho coperto con la panna montata o una ganache spessa i punti di rottura del mio impasto, camuffandoli perché nessuno li notasse! Preferisco non contarle. È capitato anche a voi? Da quando, però, ho adottato questa ricetta non ho più fallito e mi sono anche permessa di presentare il mio tronchetto, generosamente farcito, innevato semplicemente di zucchero a velo e decorato con qualche zuccherino a tema! Avete presente la soddisfazione? Una superficie liscia, senza crepe, senza falle, perfetta e invitante è un obiettivo di tutto rispetto! Il procedimento ...