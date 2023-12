Partecipazione | una dottrina che attrae sempre più interesse Francesco Carlesi ci spiega il perché

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il 2023 ha fatto registrare un aumento d’verso lapartecipativa. Convegni nazionali, libri legati al tema, un certo attivismo sindacale (con la raccolta di firme, patrocinata dalla Cisl, per una legge di iniziativa popolare finalizzata a realizzare l’applicazione dell’art. 46 della Costituzione). Particolarmente significativa, in questo ambito, la conferenza nazionale (“dei lavoratori alla gestione delle imprese. Sviluppi e prospettive”) organizzata, nell’ottobre scorso, dall’Ugl e dall’Istituto Stato e, che ha visto riuniti esponenti politici, sindacalisti e ricercatori intorno alla Proposta di Legge per l’Istituzione dell’impresa Partecipativa, elaborata dallo stesso Istituto e condivisa dall’Ugl. “Storia della” di ...