Parolo | «Inzaghi? Se vince lo scudetto può dire basta! Un discorso»

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)è stato allenato daai tempi della Lazio e sostiene che, se dovessere la Serie A in questa stagione con l'Inter, potrebbe anche lasciare. L'analisi dell'ex centrocampista su DAZN. ULTIMO ANNO? – Simoneè all'Inter da giugno 2021 e cerca ancora dire la Serie A. Per Marcopotrebbe essere la parola fine: «Sai che, anche se ottiene il campionato, lui potrebbebasta e che ha finito il ciclo? Cosa gli può venire chiesto di più? Puòre la Champions League, ma in tre anni ha fatto finale di Champions League e vinto tre coppe. Vero che c'è ilSupercoppa Italiana, mal'ha già vinta».

