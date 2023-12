Parigi 2024 | nuotatore russo Kolesnikov rinuncia | “Condizioni inaccettabili poste dal Cio”

Leggi su sportface

Il nuotatore russo Kliment, argento nei 100 dorso e bronzo nei 100 stile libero a Tokyo, ha annunciato che non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi. "dal Cio. Il sogno dell'oro olimpico resta. Se dovesse esserci un'apertura con la concessione di poter gareggiare con la bandiera della propria nazione sarò presente", dichiara in un'intervista all'Afp. Il Comitato Olimpico Internazionale ha autorizzato gli atleti russi e bielorussi a partecipare ai Giochi a condizione che lo facciano sotto bandiera neutrale, senza gare a squadre, e che non abbiano sostenuto attivamente l'offensiva russa in Ucraina. Ad oggi sono solo 11: otto russi e tre bielorussi.