Parasite | la star sudcoreana Lee Sun-Kyun trovata morta a 48 anni

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) L'attore 48enne Lee Sun-trovato morto oggi, 27 dicembre 2023, nella sua auto in un parcheggio di Seoul. Lee Sun-, attore che ha recitato nel film premio Oscar, è morto oggi, 27 dicembre 2023, a Seoul all'età di 48. Lee è stato trovato privo di vita all'interno di un'auto in un parcheggio di Seoul, secondo l'Associated Press. La polizia lo stava cercando da ore dopo che la sua famiglia aveva rivenuto quello che sembrava essere un biglietto di suicidio. Secondo l'agenzia di stampa Yonhap, Lee Sun-è stato trovato con un pezzo di carbone sul sedile del passeggero ed è stato dichiarato morto sul posto. La sua morte arriva dopo che l'attore era stato coinvolto in …

In una svolta scioccante e tragica, l’attore sudcoreano Lee Sun-kyun , celebre per il suo ruolo nel film vincitore dell’Oscar “Parasite“, è stato ... (thesocialpost)

L'attore sud Corea no Lee Sun-kyun, famoso per il suo ruolo nel film « Parasite » che ha trionfato agli Oscar 2020, è stato trovato morto per un ... (iltempo)

Con '', per la regia di Bong Joon - ho, aveva raggiunge la notorietà internazionale, nel ruolo di un padre di famiglia benestante, che si avvicina a sue spese alla famiglia povera a cui dà ...È stato trovato senza vita a Seul l'attore sudcoreano Lee Sun - kyun , noto al grande pubblico per essere stato ladel film, che nel 2020 trionfò agli Oscar. Il corpo dell'attore 48enne è stato trovato dalla Polizia all'interno di un'automobile in un parco nel centro delle capitale sudcoreana. Lee ...Una delle star del film premio Oscar 2020 del regista Bong Joon-ho, Parasite, Lee Sun-kyun, è scomparsa a soli 48 anni.L'attore 48enne Lee Sun-Kyun trovato morto oggi, 27 dicembre 2023, nella sua auto in un parcheggio di Seoul.