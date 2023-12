Papa Francesco “Le guerre sono un male | preghiamo per la fine”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Pregiamo specialmente per la martoriata Ucraina e per le popolazioni di Palestina e Israele”. Cosìnei saluti dopo l'udienza generale del mercoledì, torna col pensiero alle vittime dei conflitti. “La guerra è unper ladelle” aggiunge il Pontefice che, poi, rivolgendosi ai pellegrini giunti dalla Polonia, rende merito a tutte le persone che hanno operato “a sostegno delle vittime della guerra in Ucraina e altre parti del mondo”. Quindichiama alla preghiera perchè si giunga ad una pace vera perchè “nonostante ilsembri sschiacciante, Dio, con la nascita di Suo Figlio, ha dato agli uomini la speranza che la forza dell'amore vincerà il potere del”. Foto: ...

ROMA (ITALPRESS) – “Pregiamo specialmente per la martoriata Ucraina e per le popolazioni di Palestina e Israele”. Così Papa Francesco nei saluti ... ()

...diGiovanni XXIII. Alla morte di Benedetto XVI, il monsignore tedesco, a poche ore dai funerali, diffuse stralci del suo libro "Nient'altro che la verità", nel quale attaccava, ...... da sempre pedine sacrificabili di questa sorta di " terza guerra mondiale a pezzettini " come è stata ribattezzata da. Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Ci sarà una ...Il Sito utilizza i cookie per raccogliere e conservare informazioni sulle preferenze degli utenti. Per maggiori informazioni visita il nostro sito Informativa sulla Privacy.Nelle settimane scorse è stato posto un quesito al Dicastero per la Dottrina della Fede da parte di mons. Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, vescovo di San Francisco de Macorís, nella Repubblica Domini ...