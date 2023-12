Paola Cortellesi | italiana dell’anno di Famiglia Cristiana per il 2023 Lei è un “bagliore di speranza”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)diper ilè l’attrice e regista. Il riconoscimento le è stato assegnato perché “è senza dubbio un bell’esempio, un modello positivo che incoraggia”. Lei è un “di” visto il grigiore di questo periodo. Lo dicono il direttore e il condirettore di, Stefano Stimamiglio e Luciano Regolo. Con il suo film “C’è ancora domani”, oltre ad ottenere tanto successo, ha smosso qualcosa in chiunque lo abbia guardato. “L’abbiamo scelta come– dicono Stimamiglio e Regolo – innanzitutto per il coraggio con cui si è messa in gioco nel suo debutto alla ...

Signori") riadattato in chiave jazzistica, con al piano Alessandro La Corte che ha partecipato, come coautore, alle musiche del film di" C'era ancora domani". Dopo i saluti del ...... magari con qualche aspettativa in meno rispetto al 2022, Natale e Santo Stefano hanno comunque mantenuto un trend positivo , capace di seguire il successo dicon C'è ancora domani (...Wonka stravince, Paola Cortellesi è la certezza, Adagio delude: se è mancato un titolo mastodontico come poteva essere Avatar 2 (che altera le percentuali), gli incassi di Natale 2023 sono complessiva ...