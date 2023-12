Paola Cortellesi è l' italiana dell' anno per Famiglia Cristiana

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)è l’didel 2023 . «Il riconoscimento - spiega la motivazione pubblicata nel numero da domani in edicola - va per il coraggio con cui si è messa in gioco nel suo debutto alla regia, sia sul piano artistico (girando in bianco e nero) sia su quello’impegno civile . Il suo C'è ancora domani è il film più vistocon oltre...

Durante il periodo di festa, per ripararsi dal freddo o per smaltire le svariate cene e pranzi natalizi, cosa c'è di meglio di un bel film ? Ecco ... (ilfoglio)

... un imprenditore locale di Lodi ha regalato 400 biglietti a studenti e studentesse della città per assistere alla visione di "C'è ancora domani" , il recente di film diche mette in ...Secondo la piattaforma la più letta ècon il suo travolgente esordio alla regia, C'è ancora domani , ma le ricerche natalizie si concentrano su Alessandro Siani la cui nuova fatica, ...L'analisi di Taboola sui dati dei lettori del web rivela i film e i protagonisti più letti negli ultimi 90 giorni, Paola Cortellesi è la regina incontrastata col suo hit C'è ancora domani.Paola Cortellesi è l'italiana dell'anno di Famiglia Cristiana del 2023. "Il riconoscimento - spiega la motivazione pubblicata nel numero da domani in edicola - va per il coraggio con cui si è messa in ...