Paola Bolognesi | la procura stoppa il funerale dell’allenatrice di volley | ci sarà l’autopsia | indagato il marito

La procura di Ravenna ha annullato il funerale e disposto l'autopsia di, ex pallavolista, insegnante e allenatrice, morta all'età di 61 anni la notte tra il 23 e il 24 a Bagnacavallo (Ravenna).... in un articolo del numero in edicola mercoledì 27 dicembre , descrive la vicenda di, 61enne ex pallavolista, insegnante e allenatrice, che viveva a Bagnacavallo con il padre anziano, ...La procura di Ravenna ha annullato il funerale e disposto l'autopsia di Paola Bolognesi, ex pallavolista, insegnante e allenatrice, morta all'età di 61 anni la notte tra il 23 e il ...La procura di Ravenna ha annullato il funerale e disposto l'autopsia di Paola Bolognesi, ex pallavolista, insegnante e allenatrice, morta all'età di 61 anni la notte tra ...