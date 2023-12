Pallidino in crisi | “La squadra non è più serena”

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Che cosa succede al Monza? Ladi Palladino, dopo un avvio importante in campionato, si è spento, e c’è già chi parla di. Nelle ultime cinque gare il Monza di Palladino ha subito tre sconfitte, ha raggiunto un pareggio e una sola vittoria: per tornare a far bene deve vincere contro il Napoli di Mazzarri. Non sarà facile. Ne è consapevole Gianluca Galliani, imprenditore, ex musicista, dirigente e figlio del presidente del Monza Adriano Galliani, che è intervenuto in diretta ai microfoni di TvPlay per parlare del momento particolare attraversato dai brianzoli. Palladino e Galliani (LaPresse)Palladino è un allenatore in? Questa è la domanda che risuona alla vigilia della difficile sfida contro il Napoli. Anche gli azzurri vengono da un momento no. “Mi aspettavo un post scudetto così difficile per il Napoli, come fu ...