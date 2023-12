Palermo | omicidio Celesia | funerali blindati per il ragazzo ucciso

(Di mercoledì 27 dicembre 2023), 27 dic. (Adnkronos) - Niente corteo pubblico per idel giovane Lino, ildi 22 annigiovedì scorso in una discoteca a. Il questore Vito Maurizio Calvino ha deciso di vietare i. Così questa mattina si sono radunati al cimitero di Sant'Orsola solo i familiari. La polizia ha filtrato gli ingressi e molti amici delsono rimasti fuori dai cancelli. La funzione religiosa è stata celebrata dal parroco Don Salvatore Petralia della parrocchia di San Giovanni Apostolo. Poco prima, davanti all'abitazione del giovane, al Cep, ilè stato salutato con applausi e dei palloncini bianchi.

Sono stati fermati due fratelli di 17 e 22 anni per l’ omicidio di Rosolino Celesia , il 22enne ucciso ieri notte, 20 dicembre, in una sparatoria ... (open.online)

Palermo , 23 dic. (Adnkronos) - Resta in carcere il ragazzo di 22 anni arrestato per detenzione illegale di arma da fuoco nell'ambito dell'inchiesta ... (liberoquotidiano)

