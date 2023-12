Palermo | funerali vietati per il ragazzo ucciso | questa mattina il saluto solo dei familiari

(Di mercoledì 27 dicembre 2023), 27 dic. (Adnkronos) - Niente corteo funebre e accesso in chiesa riservatoper iper Lino Celesia, ildi 22 annigiovedì scorso in una discoteca di, alle ore 8, sarà dato l'ultimoal giovane direttamente nella chiesa del cimitero di Sant'Orsola. A disporre iin forma privata è stato il questore diMaurizio Vito Calvino, per ragioni "di ordine pubblico"., prima della messa privata al cimitero, ci saranno davanti casa dei palloncini e faranno fatte volare delle colombe. Intanto, il gip ha convalidato il fermo delritenuto l'assassino dell'ex ...

Il 5 gennaio papa Francesco celebra idel Papa emerito Benedetto XVI. Benedetto, che la tua gioia sia perfetta! . Papa Ratzinger ...stato infatti sorpreso presso una clinica privata di. ...di Rosolino Celesia, il ventiduenne ucciso a colpi di arma da fuoco al culmine di una lite ... Le esequie pubbliche infatti sono state vietate dal questore diMaurizio Vito Calvino. La ...Palermo, 27 dic. (Adnkronos) - Niente corteo funebre e accesso in chiesa riservato solo per i familiari per Lino Celesia, il ragazzo di 22 anni ucciso giovedì scorso in una discoteca di Palermo. Quest ...Giornata di Santo Stefano con la Serie B in campo: il Parma vince e allunga in testa, mentre il Pisa non riesce a vincere a Ternana. Lo Spezia pareggia in extremis con il Modena. Risultati: Reggiana-C ...