Pagliuca | «Quando sbaglia Donnarumma | è un massacro Quando sbaglia Maignan | c’è il silenzio»

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tuttosport ha intervistato l’ex portiere del Bologna e dell’Inter, Gianluca. Il quotidiano, dopo un breve introduzione sul suo Bologna, gli chiede un parere sui portieri in circolazione. «Di Thiago Motta mi piace, oltre a come opera benissimo sul campo, il non parere mai a sproposito. E poi non va dimenticato il grande lavoro fatto da Giovanni Sartori sul mercato: con Marotta è il miglior dirigente italiano in circolazione». I portieri: «Sommer ha commesso finora un solo errore con il Sassuolo. In tante altre gare, invece, è risultato decisivo. La dirigenza dell’Inter è stata bravissima a vendere Onana a 57 milioni, sostituendolo a pochi soldi con uno che rende di più e para meglio. Onana costruiva dal basso. Saper impostare può essere un valore aggiunto, ma il portiere forte è quello che sa parare».deludente: «Nelle ultime gare ha ...