Pagliuca | «Martinez il più forte al Mondo Su Donnarumma-Maignan…»

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Gianluca, ex portiere di Bologna e Inter, ha fatto una panoramica dei portieri in circolazione a Tuttosport Gianluca, ex portiere di Bologna e Inter, ha fatto una panoramica dei portieri in circolazione a Tuttosport. Le sue dichiarazioni: MIGLIORE AL– «Il migliore alè il Dibu, èin tutto e non ha punti deboli. Comanda bene la difesa, ha grande personalità e non soffre la pressione come dimostrato al Mondiale. E poi tra i pali è esplosivo, a uno così diventa molto difficile fare gol». MAIGNAN-– «Il francese del Milan è, ma nelle ultime gare ha fatto qualche errore. Tra lui ela critica utilizza due pesi e due misure… Quando sbaglia Maignan le papere passano ...

Commenta per primo Gianlucadice la sua sui portieri di oggi. L'ex numero 1 della Nazionale ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport : 'Il migliore al mondo è il Dibu, è forte in tutto e non ha punti deboli.Gianluca, ex portiere di Inter, Sampdoria e Bologna, ha parlato oggi a Radio Anch'io lo Sport , su ...due anni fa e dunque avrei più paura della coppia formata dal belga con Lautaro. ...Pagliuca: «Donnarumma sempre massacrato, le papere di Maignan invece…». Le sue parole ai microfoni di Tuttosport Gianluca Pagliuca ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in cui ha parlato anche dell ...Gianluca Pagliuca dice la sua sui portieri di oggi. L'ex numero 1 della Nazionale ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "Il migliore al mondo è il Dibu Martinez, è forte in tutto e non ha punti ...