Ottaiano | “Napoli limitato sotto l’aspetto della cattiveria Serve acquistare uno che litiga con tutti”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Antoniocritica la mancanza didel. Mazzarri chiamato a ripristinare la grinta. Rinforzo a centrocampo in vista. Nel post-partita di Roma-, il procuratore sportivo Antonioha espresso la sua critica nei confrontisquadra partenopea,lineando la mancanza die grinta dimostrata sul campo. In un’intervista esclusiva a Radio Marte,ha dichiarato: “La gara con la Roma ha mostratoi limiti del. Questa è una squadra che ha ancora nella testa l’idea di gestire le partite col gioco, non è così. Necessità ...

... scrittore, esperto di musica, è stato Direttore della Biblioteca Nazionale di. '... Premio Terre di Campania 2023 In occasione del decennale del Premio Terre di Campania, Giuseppe, ...... scrittore e saggista, indimenticabile direttore della Biblioteca Nazionale di, è stato ... In occasione del decennale, l'artista Giuseppe, direttore artistico del Premio, ha voluto ...Lazar Samardzic è il giocatore che piace tanto al Napoli per sostituire Eljif Elmas, il quale è stato ceduto al Lipsia.Antonio Ottaiano ha messo in evidenza la situazione che vive il Napoli soffermandosi sulle possibili entrate di calciatori in chiave mercato.