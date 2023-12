Orsi avverte | «Inter | un po’ di paura La Juventus stenta ma vince»

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)si è espresso sulla lotta scudetto, che vedrà queste giornate le due principali pretendenti,, sfidare rispettivamente Genoa e Roma. OSTACOLO ? Nandoa Radio Radio Mattino Sport e News sulla sfida di Marassi: «Se fossi l’avreianch’io, perché quando c’hai attaccata lacosì, alla fine il risultato te lo porta a casa in qualsiasi modo. Finora è un campionato a due, la Champions League è più allargata perché le altre non camminano. L’è più forte, è una squadra consapevole, con i cambi. Alla fine lasembrare un po’ ma alla fine porta a casa il risultato. Pericoloso per l’, ma se continuano così diventa un campionato ...

... spesso aggirate, e linee politiche (il saggio di RobertaLandini, nel catalogo edito da ... mentre in Lotto sinon di rado una sottile crudeltà. Dal veneziano però Moroni riprende la ...... spesso aggirate, e linee politiche (il saggio di RobertaLandini, nel catalogo edito da ... mentre in Lotto sinon di rado una sottile crudeltà. Dal veneziano però Moroni riprende la ...A parlare ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com è il capitano del Parma Enrico Delprato.Dalla responsabilità di indossare la fascia ereditata da Gigi Buffon al rapporto di Pecchia con i suoi giocatori.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. È un argomento che scu ...