Orrore in Texas | scomparsa da giorni | coppia viene ritrovata morta

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) nella loro auto. Si sospetta un caso di omicidio Savanah Nicole Soto, 18 anni, era incinta e prossima al parto. La giovane è statainsieme al suo fidanzato. Dellanon si avevano notizie da diversi, la denuncia diera stata fatta lo scorso 22 dicembre. A descrivere i dettagli del ritrovamento sono stati alcuni famigliari della giovane, secondo cui Savannah Soto e il fidanzato Matthew Guerra erano privi di vita all’interno della loro auto. Tuttavia, i contorni della vicenda sarebbero abbastanza incerti. Ad informare la polizia dell’ubicazione dell’auto è stata la famiglia Soto dopo le segnalazioni di persone che l’avevano avvistata. L’ipotesi è che l’auto potrebbe essere stato fermo lì “anche per tre o quattro”. Leggi anche: Malpensa, ...

I Rockets avevano ancora un Hakeem Olajuwon dominante sotto il tabellone ed il talento del... Dopo aver subito un umiliante sweep , un 4 - 0 che in Florida ricordano ancora con, Orlando ...... nella storia di un gruppo di profughi siriani che trova rifugio dall'della guerra in una ...di Wim Wenders). C'è il colpo di scena sci - fi " sì, ma sempre " weirdissimo ' e c'è l'omaggio ...Cronaca dal mondo Roma - 27/12/2023 10:21 - Una tragica scoperta ha sconvolto la comunità del Texas, dove la giovane Savanah Nicole Soto, incinta al nono mese, e il suo fidanzato ...È la parola d'ordine del governatore del texas Greg Abbott, repubblicano di fede trumpista ... legge che porterà a una vera e propria 'profilazione razziale dei Latinos'. Orrore in Russia: Babbo ...