Oroscopo Paolo Fox giovedì 28 Dicembre 2023 | Capricorno stressato

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) L’diFox per oggi,28Ariete La grande agitazione interiore nata nei giorni scorsi, quando è comparso un problema fisico di punto in bianco, comincerà gradualmente a diminuire. Toro Dopo alcune settimane un po’ faticose, finalmente cominci a intravedere la serenità. Non sciuparla prendendoti un colpo di testa per una persona: sii prudente in amore. Gemelli Purtroppo non è un periodo magico dal punto di vista sentimentale. Chi è legato a una persona, potrebbe fare di tutto per metterla alla prova. Cerca di organizzare una fine dell’anno tranquilla, con pochi ma piacevoli amici. Cancro D’ora in poi faresti bene a tenere gli occhi bene aperti, spalancati e guardarti intorno con circospezione. Il 2024 porterà cambiamenti belli, novità importanti a tutti i Cancro. ...