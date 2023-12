Oroscopo | le previsioni di Branko per il 2024

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) – Per chi ci crede l’diè un appuntamento attesissimo. Secondo il noto astrologo sarà un segno di Terra a dominare l’anno bisestile che sta per arrivare e uno di Fuoco dovrà prestare attenzione. Di seguito lesegno per segno. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche:, si mette male per questi segni: ledi Paolo Fox Leggi anche: Paolo Fox, l’per il Natale e Capodanno “Calendario astrologico” è il titolo del libro diin cui annuncia cosa ci attende il prossimo anno. Edito da Mondadori, il volume è già tra i libri più venduti. Un viaggio tra le stelle, davvero. Saremo sotto la volontà di Plutone, il grande giudice trasformatore dello Zodiaco, secondo l’esperto. ...

... naturalmente! Mary Cacciola ed Edoardo Buffoni hanno sintetizzato leautorevoli di Paolo Fox e di Simon & The Stars, creando l'del TG Zero , tutto per voi, segno per segno. ...... a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno, ha annunciato l'in diretta. È successo nello ... ha premesso l'esperto, che quindi è passato a elencare leper il 2024, segno per segno. '...E’ tempo di oroscopo, manca poco all’arrivo del 2024 e Simon and the Stars a La volta buona stupisce Caterina Balivo. In un minuto anticipa segno per segno come sarà il 2024. Alla conduttrice interess ...PALERMO – Per la Procura della Corte dei Conti la Regione Siciliana ha subito un danno da 116 milioni per i derivati stipulati nel 2005 e rinegoziati nel 2006 in contrasto con le previsioni di legge ...