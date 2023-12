Oroscopo Branko mercoledì 27 Dicembre 2023 | Cancro socievole

Leggi su zon

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) L’diper oggi,27Ariete Ci sarà un plenilunio del cielo del, in quadratura al tuo Sole. Faresti meglio a non programmare grandi eventi che potrebbero affaticarti, ma destinare questo giorno al puro relax in famiglia. Toro Domani potrai contare su uno splendido Plenilunio inche potrebbe portarti quelle buone notizie che desideri ricevere da un po’ di tempo. Preparati a vivere delle novità entusiasmanti. Gemelli Si preannuncia una giornata incredibilmente proficua, specie per i Gemelli alla ricerca di un finanziatore. Nelle prossime ore potrebbe saltare fuori proprio lo sponsor che farà al caso loro, disposto a finanziare un progetto importante.Una splendida Luna brillerà proprio nel tuo ...