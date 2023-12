OPERATORE MACCHINE CNC

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 30/11/2023 SETTORE: Personale OperaioSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta Spa, Società Benefit ricerca urgentemente per azienda metalmeccanica di Assisi, unalla macchina CNC taglio plasma. Si richiede personale o in possesso di esperienza pregresse suCnc oppure che abbiamo approfondito conoscenze teorico/pratiche in ambito metalmeccanico grazie ad un percorso formativo specifico. L'Orario di lavoro previsto è spezzato giornaliero e su turni diurni: 6.00-14.00 e 14.00-22.00. Si proponiamo un iniziale contratto in somministrazione, con la possibilità di proroga e stabilizzazione in azienda.