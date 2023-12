"Il cashmere è un bene rifugio" sostiene Giulia Sartini, responsabile dell'ufficio stile donna di Falconeri, marchio dell'ex Gruppo Calzedonia oggi ribattezzatoche ha reso accessibili per non dire popolari i prezzi dei capi realizzati nella nobile fibra. Da Falconeri un pullover girocollo in cashmere ultra - fine costa 149 euro: meno di un terzo ...... nel 2023 abbiamo fatto ciò che ci riesce meglio " spiega Sandro Veronesi, fondatore e presidente del gruppo Calzedonia, da pochi giorni ribattezzato". Ci siamo concentrati sulle ...Oniverse, il gruppo di moda e lingerie già noto come Calzedonia, ha portato la sua estensione produttiva di buon vino e cibo italiani a Parigi, dove Signorvino ha aperto appena attraversata la Senna d ...Al via il nuovo club deal di Tec promosso da Mediobanca: 700 milioni di risorse private sulle eccellenze del made in Italy. L’offerta a oltre 80 grandi famiglie e la squadra che si sta formando.