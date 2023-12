Oltre il Mes | Meloni assediata da estero e interno vista da Sisci

Leggi su formiche

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il governo di Giorgiaè stato duttile e pragmatico sul piano europeo. È il giusto coro di questi giorni per ammorbidire le impressioni dopo la mancata approvazione del Mes (l’accordo di stabilità finanziaria fortemente voluto a Bruxelles), la cui bocciatura al Parlamento italiano è oggi una grande ragione di irritazione con l’Unione europea. Ma c’è ben altro, anche senza il Mes, e forse anche lei lo sa viste alcune recenti significative assenze istituzionali, compreso il rinvio sine die nella conferenza stampa del 28 dicembre. In questo anno, Roma ha infatti spesso cercato accordi tra partiti vicini, di destra, in vari Paesi dell’Unione aggirando le scelte dei governi in carica. Alla base di tali azioni c’è forse un frainteso profondo di cosa sia e come funzioni davvero la Ue. Essa non è un’unione politica con approcci transnazionali unificanti, come accade per ...