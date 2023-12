Olimpiadi | tutte le incognite del progetto di Salvini per fare a Cortina la pista da bob e accontentare Zaia | dai costi alla deroga del Cio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Via la copertura della, via qualche edificio, via le tribune per il pubblico, via i piazzali, il bar e un po’ di strade di raccordo. Mezzo ettaro di bosco in meno divorato dalle ruspe, ma anche una bella sforbiciata alle mitigazioni ambientali. Aggiungiamo un risparmio miracoloso di 200 giorni per i lavori, che calano da 807 a soli 607 (un quarto in meno), il che significa riduzione deie aumento dei margini economici per le imprese. Con un colpo di bacchetta magica, ecco il piano del leghista Matteoper costruire lada bob olimpica a, evitare una figuraccia planetaria all’Italia,il governatore Luca, dare una lezione al collega forzista Antonio Tajani (sponsor del recupero dell’impianto di Cesana Pariol) e lanciare ...