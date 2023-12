“Oddio | guardate lì” Scoperta choc nell’albero di Natale | famiglia incredula e terrorizzata

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) “Babbomi ha lasciato un regalo dianticipato, anche se non a casa mia, no, sotto l’albero didi qualcun altro. L’ho raccolto da dove era nascosto, con le pinze, l’ho sollevato facendolo passare tra le luci e le decorazioni natalizie, l’ho messo sul pavimento del soggiorno e l’ho bloccato. Laera piuttosto scioccata, come potete immaginare”. Unail giorno diper unadel Sudafrica. La loro storia è diventata virale in questi giorni, da quando Nick ha pubblicato sulla sua pagina Facebook la foto della ‘sorpresa’ che si nascondeva all’interno dell’albero didi. A corredo della foto ha scritto in post in cui ha raccontato i dettagli. “Sono ...