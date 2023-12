Nutella | la rivoluzione firmata Ferrero | ecco il nuovo prodotto

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Presto avere una versione 100% vegetale della. Il 1° dicembre, infatti, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la multinazionale di Alba ha depositato il marchio «Plant based» all'Uibm, l'Ufficio italiano brevetti del ministero delle Imprese e del made in Italy. La novità sta nella dicitura “Plant based” che dovrà essere aggiunta e che potrebbe aprire le porte dellaai consumatori che seguono una dieta al 100% vegetale per motivi etici (vegani) oppure perché allergici al lattosio.

La Nutella vegan fa capolino nel futuro della Ferrero: l'azienda albese ha già registrato il marchio.Un'iniziativa inclusiva del marchio Ferrero che non interessa solo i vegani ma anche quelli intolleranti al lattosio ...