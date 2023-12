Nuove prospettive per vecchi scenari Come si combatte in Ucraina

Leggi su formiche

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Le festività natalizie non sono state motivo di cessazione per le ostilità che si protraggono inda ormai quasi due anni. Anzi, durante le ultime ore sono stati registrati diversi sviluppi relativi al conflitto, sia per quello che riguarda l’andamento degli scontri, sia per ciò che invece concerne l’aspetto politico-diplomatico e le sue annesse implicazioni internazionali. Nel bacino del Mar Nero, le forze armate di Kyiv hanno messo a segno un altro successo: nella giornata di martedì 26 dicembre l’aviazione, armata con missili di manifattura occidentale, è riuscita a colare a picco la Novocherkassk, nave d’assalto anfibio russa di classe Ropucha Novocherkassk ormeggiata nel porto crimeano di Feodosia; all’interno del vascello, secondo quanto riportato dal Kyiv Post, erano presenti ingenti quantità di munizioni e numerosi droni kamikaze ...